Giustizia: Magi, 'referendum in fasce tv più sfigate, c'è dolo da parte servizio pubblico'

Roma, 16 mag. (Adnkronos) - "Come Azione Più Europa lanciamo una mobilitazione nazionale per 5 Sì ai referendum sulla giustizia". Così Riccardo Magi in una conferenza stampa con Enrico Costa dal titolo 'Lo sciopero delle correnti è senza argomenti, 10 buone ragioni per cambiare la giustizia'.

"Non ci nascondiamo l'estrema difficoltà che questi referendum raggiungano il quorum" anche per mancanza di informazione visto che l'informazione sui referendum "va nelle fasce più sfigate. E quindi c'è un dolo da parte del servizio pubblico".