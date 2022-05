16 maggio 2022 a

Roma, 16 mag. (Adnkronos) - "La riforma o passa con questo testo o non passa. Perchè se noi riapriamo il dibattito e cambia qualcosa ci infiliamo nelle sabbie mobili e non passa". Così Enrico Costa in una conferenza stampa alla Camera sullo sciopero dei magistrati.