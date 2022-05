Tennis: Malagò a Binaghi, 'attacco inelegante, sbagliato e profondamente non vero'

16 maggio 2022 a

a

a

Roma, 16 mag. (Adnkronos) - "Ci siamo stupiti moltissimo di aver avuto tutta questa attenzione nella conferenza stampa di conclusione degli Internazionali d'Italia di tennis. Io penso e credo che in questo caso sarebbe stato più giusto, più bello e soprattutto più importante dedicare tutti i minuti a quello di particolarmente significativo è riuscito a fare in questi giorni il torneo. E' stato fatto ma in un modo marginale rispetto al peso che è stato riconosciuto al tema di un attacco inelegante, sbagliato, profondamente non vero, sgrammaticato anche sotto il profilo dei ruoli a livello nazionale e internazionale". E' la dura risposta del presidente del Coni Giovanni Malagò all'attacco di ieri da parte del presidente della Fit Angelo Binaghi nella conferenza stampa conclusiva degli Internazionali Bnl di tennis.

"Io penso che inelegante è dire poco, ma rende perfettamente l'idea, quando uno fa i paragoni con qualcun altro: una volta citi una piccola federazione, una volta le discipline sportive, una volta parli dell'Automobil Club e del Gran Premio di Monza che gli ha già risposto assolutamente per le rime e disconoscendo le cose dette da lui. Insomma parla di quello che di bello sta succedendo intorno al tennis e siamo tutti più felici", ha aggiunto Malagò a margine del Premio Bearzot al Coni.