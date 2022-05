Sport: Malagò, 'riforma? L'ho combattuta, non farlo sarebbe stato mancanza di rispetto'

16 maggio 2022 a

a

a

Roma, 16 mag. (Adnkronos) - "La riforma? Non sono ossessionato da niente, quello che è sicuro è che io ho combattuto la riforma ma ci mancherebbe. Sfido chiunque, tutti i presidenti, i membri del consiglio Nazionale e di tutti i dirigenti, che se fossero stati presidenti del Coni mentre arrivava la riforma, non avessero provato, come ho fatto io, a dire che questa cosa non andava bene. Sarebbe stata una mancanza di rispetto non tanto del sottoscritto che sono di passaggio, ma per questo marchio e di tutti quelli che mi hanno preceduto". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò a margine del Premio Bearzot tornando a parlare della riforma dello sport.