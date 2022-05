Calcio: Barzagli ringrazia Chiellini, 'sei stato storia e leggenda di Juve e Nazionale'

16 maggio 2022 a

Torino, 16 mag. - (Adnkronos) - "È il giorno degli applausi, dei saluti e delle lacrime. Meriti tutto questo Giorgio, per la grande persona e per lo straordinario calciatore che sei. Sei stato un vero leader oltre che un gladiatore e un eccezionale compagno di squadra. Sei già storia e leggenda della Juventus e della nazionale italiana". Così Andrea Barzagli nel giorno dell'ultima partita di Giorgio Chiellini all'Allianz Stadium con la maglia della Juventus. "Sono felice di aver condiviso con te molti anni della mia carriera e sarà per me sempre motivo di orgoglio e di vanto poter dire di aver giocato con Giorgio Chiellini -aggiunge Barzagli su Instagram-. Oggi sarò allo stadio per renderti omaggio. Saremo tantissimi per applaudirti in maniera forte, fortissima...forse ancora più forte della tua esultanza da King Kong!"