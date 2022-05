16 maggio 2022 a

a

a

Roma, 16 mag. (Adnkronos) - "Io ho una grandissima difficoltà ad avere Azione vicina a quella roba che sembra il logo di un albergo con delle stelle, visto che quella roba a Verona non c'è va bene". Così Carlo Calenda a Verona. E a chi gli fa notare che ci sono candidature riconducibili ai 5 Stelle, risponde: "L'importante è che non ci sia M5S che dice no a tutto, agli investimenti in particolare".