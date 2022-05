Milano: caso Benusiglio, perito 'sagoma è artefatto, ma passò una persona'

16 maggio 2022 a

a

a

Milano, 16 mag. (Adnkronos) - Vicino all'albero di piazza Napoli a Milano dove la notte del 31 maggio 2016 è stata trovata senza vita Carlotta Benusiglio non c'é nessuna sagoma - inquadrata da una telecamera - che possa essere attribuita a un uomo, né tantomeno all'ex fidanzato Marco Venturi a processo con l'accusa di omicidio. E' la conclusione spiegata in aula dal perito Massimo Iuliani incaricato dal gip Raffaella Mascarino di esaminare alcuni frammenti ripresi quella notte dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona. Un approfondimento d'indagine richiesto dalla famiglia Benusiglio, rappresentata dagli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Pier Paolo Pieragostini, i quali hanno sostenuto la necessità di nuove analisi sulle immagini.

Per il consulente tecnico il movimento della sagoma supporta l'ipotesi che "sia un artefatto di compressione" e ancora di più il confronto tra il video e la stessa ripresa fatta all'alba "ha evidenziato che la posizione geometrica della sagoma risulta completamente incompatibile con un'ombra umana o altro fenomeno fisico similare poiché posizionata sulle fronde di alberi che occludono la visuale". Ma la consulenza dà atto anche di quello che era già un elemento acquisito - e ritenuto importante per la pubblica accusa -, cioè "il passaggio di un soggetto, da sinistra verso destra" presente al bordo dell'area verde, figura che poi si stabilizza ed è "compatibile con una sosta del soggetto di almeno due secondi, oppure con un movimento del soggetto lungo la direzione della videocamera. Non è possibile fare ulteriori valutazioni nei momenti successivi poiché la telecamera ruota e non permette più la visualizzazione dell'evento. L'unico elemento riscontrabile è che circa 20 secondi dopo, quando la telecamera torna nella medesima posizione, la figura non è più presente". Dunque la vittima potrebbe non essere stata sola.

La consulenza, più che un punto per la difesa rappresentata dagli avvocati Veronica Rasoli e Andrea Belotti, non cambia gli elementi su cui l'accusa ha sempre fondato la sua tesi contro l'ex fidanzato per il quale il pm Francesca Crupi ha chiesto, nella requisitoria del 19 novembre 2021, 30 anni di carcere. Nella prossima udienza, in calendario lunedì 23 maggio, la pubblica accusa è pronta a replicare brevemente e a confermare la richiesta di condanna, poi il giudice dovrebbe ritirarsi in camera di consiglio per emettere la sentenza del processo in abbreviato.