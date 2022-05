Inflazione: Cottarelli, 'andrà avanti ancora per un po''**

16 maggio 2022 a

Milano, 16 mag. (Adnkronos) - Il problema legato all'inflazione in crescita “è che banche centrali stanno agendo sull'inflazione in modo piuttosto graduale per evitare di causare una recessione e quindi stanno aumentando i tassi d'interesse di mercato. Questo accade negli Stati Uniti. In Europa la Bce non li ha ancora aumentati, possiamo aspettarci che l'inflazione vada avanti ancora per un po'”. A dirlo all'AdnKronos è Carlo Cottarelli, economista e direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, commentando le previsioni economiche della Commissione europea, che stimano per l'Italia un tasso in salita al 5,9% quest'anno, dal +1,9% del 2021, per poi moderarsi al +2,3% l'anno prossimo.