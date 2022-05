Pnrr, Gentiloni: "Risposta migliore a tempi difficili"

17 maggio 2022 a

Bruxelles, 16 mag. (Adnkronos) - Il governo italiano "fa molto bene ad insistere sul fatto che il rispetto del Pnrr è la risposta migliore a tempi difficili, che non avevamo previsto, ma che sono purtroppo conseguenza dell'invasione russa dell'Ucraina". Lo sottolinea il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, a margine della presentazione a Bruxelles delle previsioni economiche di primavera.

"Sarebbe molto sbagliato, in particolare per un Paese come l'Italia che è il principale beneficiario in termini assoluti di Next Generation Eu, avere l'idea che si debba ricominciare da capo" sul Pnrr. "Noi ora abbiamo un'economia che rallenta e ora abbiamo bisogno di mettere a terra programmi e investimenti, magari aggiustando la mira da qualche parte, ma senza la pretesa di rimettere tutto in discussione".

"Ci sono alcune cose - continua - che con il Pnrr non si possono fare: non si possono fare spese sulla difesa. Certo si possono aggiustare alcuni obiettivi, perché nel frattempo i costi di produzione o di alcune materie prime sono schizzati alle stelle. La Commissione è apertissima a discussioni con i diversi Paesi su questo o quell'aggiustamento mirato".