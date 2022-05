Pd: Letta, 'ricerca alleanze a prescindere da quale legge elettorale'**

17 maggio 2022 a

roma, 17 mag. (Adnkronos) - "Identità forte e moderna che deve e vuole aprire ad alleanze compatibili con noi, con nostro programma e con la nostra idea di Paese. Non credo all'autosufficenza ma continuare a lavorare e ricercare alleanze. Lavoro che va svolto qualunque sia la legge elettorale. Il nostro partito è largamente consensuale sulla necessità di cambiare la legge elettorale e io stesso l'ho detto più volte anche per il taglio del numero dei parlamentari". Così Enrico Letta in Direzione Pd.