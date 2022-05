17 maggio 2022 a

a

a

Roma, 17 mag (Adnkronos) - "Ci ho scherzato con Palamara, che non conoscevo e con cui non avevo grandi rapporti: qualcuno ha pensato di farlo diventare capro espiatorio di un sistema che tutti utilizzavano, sono testimone del fatto che era utilizzato da tutte le correnti. Chi dice no mente sapendo di mentire". Lo ha detto Matteo Renzi presentando il suo ultimo libro.