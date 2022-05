17 maggio 2022 a

Roma, 17 mag. (Adnkronos) - "Con il taglio dei parlamentari e con l'attuale legge elettorale si andrebbe a un voto in cui alla fine chi decidesse di votare, voterebbe semplicemente per i capi partiti e non per i rappresentanti. Quindi dobbiamo tentare di convincere la altre forze politiche a cambiare la legge elettorale" una riforma è "fondamentale". Così Enrico Letta in Direzione Pd.