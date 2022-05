17 maggio 2022 a

Roma, 17 mag (Adnkronos) - "In questi 14 mesi la più importante realizzazione è stata l'unità del nostro partito. Questo riferimento all'unità lo voglio portare avanti, è l'unica condizione per vincere le elezioni se saremo in grado di sviluppare fino i fondo l'unità del Pd, di viverla e crederci, e cercare di ampliare le frontiere del partito". Lo ha detto Enrico Letta alla Direzione del Pd.