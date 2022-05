Ucraina: Conte, 'su invio armi Italia già dato, Draghi si confronti in Parlamento' (2)

17 maggio 2022 a

a

a

(Adnkronos) - "Il confronto con il premier in Parlamento non è per indebolire il governo, anzi - puntualizza Conte -: è per rafforzare il suo mandato in tutti i consessi internazionali e far sentire forte la voce del governo italiano rafforzata dalla linea condivisa con il Parlamento".

"Noi siamo fiduciosi - ribadisce ancora l'ex premier - di poter condividere con il governo questa linea di massima concentrazione sugli sforzi diplomatici. Significa condividere una linea tra governo e Parlamento in modo da rendere più forte il governo".

Una guerra di cui non si vede la fine "i nostri cittadini, italiani, europei e non solo - rimarca Conte - non possono permettersela perché arriverebbe una recessione gravissima che aggreverebbe ancor più la situazione che stiamo vivendo. Abbiamo 10 milioni di poveri in Italia, abbiamo il 12-13% di lavoratori sotto la soglia di povertà e che non hanno di che sopravvivere a fine mese".