Pd: Malpezzi, 'Letta indica profilo serio e concreto con agenda chiara'

Roma, 17 mag (Adnkronos) - "Molto bene la relazione pronunciata dal segretario Enrico Letta nel corso della Direzione Nazionale. È stato indicato un percorso chiaro per i prossimi mesi". Lo ha detto Simona Malpezzi, presidente dei senatori del Pd, a margine della Direzione.

"Il Parlamento può e deve legiferare in tema di diritti che si tengono tutti insieme, sociali e civili. Dobbiamo continuare a sostenere con forza famiglie e imprese ad affrontare le conseguenze della crisi, a partire dai salari, e dare il nostro contributo alla nascita di una nuova soggettività europea che renda il nostro continente un attore centrale delle sfide globali -ha spiegato Malpezzi-. In questo senso, da parte del Pd c'è pieno sostegno all'azione del Governo Draghi e alla scelte che sta facendo nella gestione della crisi internazionale perché aiutare l'Ucraina è la strada maestra per arrivare alla pace".

"Il segretario ha indicato il profilo di un partito serio e concreto che agisce tenendo al centro l'interesse del Paese e dei cittadini e non il tornaconto elettorale. Lavoreremo responsabilmente per garantire la stabilità necessaria al Paese in questa fase difficile", ha sottolineato Malpezzi.