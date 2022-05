Calcio: Dybala saluta la Juve, 'oggi nostre strade si dividono ma vi porterò nel cuore'

17 maggio 2022 a

Torino, 17 mag. - (Adnkronos) - "Sono arrivato qui a 21 anni, come il numero che allora portavo sulle spalle. In questi anni sono cresciuto come calciatore e come uomo: sono stati anni bellissimi, pieni di gioia, di lavoro, di gol e di vittorie. Non sempre è andata come speravo o come meritavamo, ma ci siamo sempre rialzati". All'indomani del saluto all'Allianz Stadium Paulo Dybala saluta i tifosi della Juventus anche attraverso un videomessaggio pubblicato sul suo profilo Instagram. "Grazie a questa squadra ho tagliato traguardi davvero importanti, qui ho trovato compagni speciali, mi sono sempre sentito amato dai tifosi, dalla gente, dai bambini -aggiunge la 'Joya'-. E questo non lo dimenticherò mai. Con il tempo sono cresciute le responsabilità e ho sempre cercato di essere all'altezza: siamo stati insieme sette anni, sette anni di momenti bellissimi e anche qualcuno difficile. Le nostre strade oggi si dividono, ma vi porterò sempre nel mio cuore, perché mi avete tanto amore, tanto rispetto. Io spero di avervi dato un po' di gioia. Grazie a tutti".