Pd: Ascani, 'bene Letta, campo largo va costruito su temi'

Roma, 17 mag. (Adnkronos) - "Ho condiviso totalmente la relazione di Enrico Letta in Direzione Nazionale del Pd. E voglio ringraziare il segretario perché, in un momento così difficile, il Pd ha sempre espresso una linea di equilibrio, serietà e fermezza. Questo ci contraddistingue e credo che gli italiani ce lo stiano riconoscendo". Così Anna Ascani, vicepresidente Pd, a margine della Direzione dem.

"Quanto alle alleanze, in passato ho espresso e non nascosto preoccupazioni, che permangono anche rispetto ad alcune posizioni dell'ultimo periodo, ma credo che andare avanti su questa strada sia necessario per contrastare in modo efficace il centrodestra. Per farlo, però, dobbiamo concentrarci sui temi, sulla concretezza dei progetti necessari al Paese. Il campo largo si costruisce condividendo un insieme di priorità e di indirizzi. La nostra identità di progressisti e riformisti ci spinge a insistere perché tra questi ci siano - oltre alle doverose battaglie per i diritti civili - il tema del salario minimo, l'attenzione alle Pmi, l'ecologismo concreto e le risposte doverose al mondo della scuola, in prima linea oggi, nell'integrazione e nell'accoglienza di studentesse e studenti ucraini, proprio come è stato in prima linea nella fase più drammatica del covid. Non basta dire loro grazie, bisogna valorizzare quel lavoro concretamente".

"A prescindere dal modello elettorale è questo lavoro sui temi, anche faticoso a volte, la condizione per la costruzione di un campo largo di alleanze che possa uscire vincitore nelle prossime elezioni politiche”