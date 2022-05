Diritti: Letta, 'Pd spinga per cambiamento anche a costo di strappare'

17 maggio 2022 a

Roma, 17 mag. (Adnkronos) - "Noi dobbiamo essere quelli che spingono il cambiamento anche a costo, in alcuni passaggi, di strappare. Non fermiamoci con l'idea che dobbiamo per forza trascinarci tutti dietro perché se aspettiamo la consapevolezza collettiva, con la destra che abbiamo noi riusciremo a fare dell'Italia un paese più moderno. Dobbiamo essere noi quelli che si caricano la responsabilità di portare avanti il nostro Paese. Questo vale non solo per l'omofobia ma anche per l'integrazione, l'accoglienza". Così Enrico Letta nella replica alla Direzione Pd.