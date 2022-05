Ucraina: Shmyal, 'dobbiamo sminare oltre 300mila km quadrati, quasi come l'Italia'

17 maggio 2022 a

Roma, 17 mag. (Adnkronos) - "In Ucraina devono essere sminati più di 300mila chilometri quadrati di territorio, che è quasi uguale alla superficie totale dell'Italia". Lo afferma il primo ministro ucraino, Denys Shmyhal, secondo quanto riportato dal canale informativo Ukraine Now. In aprile l'Onu ha annunciato che l'Ucraina è uno dei paesi più minati al mondo. "C'è una minaccia di esplosioni ovunque un soldato russo ha messo piede", ha detto Shmyal.

Il Servizio Statale di emergenza del Paese continua a sminare i territori liberati per rendere sicuro il ritorno delle persone. Tuttavia, "un giorno di guerra equivale a 30 giorni di sminamento. Ogni donazione è essenziale per far procedere lo sminamento a un ritmo più rapido", è l'appello di Ukraine Now.