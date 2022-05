L.elettorale: Letta, 'no riforma per andare comunque a governo, Pd ci va se vince'**

17 maggio 2022 a

Roma, 17 mag. (Adnkronos) - "Io sono assolutamente convinto che questa legge elettorale sia la peggiore in assoluto e sia necessario cambiarla e noi siamo a disposizione per aprire un tavolo. Ma tutto questo non vuol dire che noi facciamo questo cambiamento perchè vogliamo andare al governo sia che vinciamo e perdiamo: noi andiamo al governo se vinciamo, altrimenti ci saranno Salvini e Meloni per tutta la legislatura. Gli elettori sappiano che se vogliano che ci siano Salvini e Meloni al governo, ecco non devono votare per noi, se votate per noi la nostra proposta di governo è alternativa alla destra". Così Enrico Letta nella replica alla Direzione Pd.