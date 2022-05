17 maggio 2022 a

Milano, 17 mag. (Adnkronos Salute) - Via libera negli Usa alla dose booster del vaccino anti-Covid di Pfizer-BioNTech per i bambini di 5-11 anni. La Food and Drug Administration ha modificato oggi l'autorizzazione all'uso di emergenza (Eua) per questo prodotto, autorizzando la somministrazione di un singolo richiamo ai bambini di questa fascia d'età, almeno 5 mesi dopo il completamento del ciclo primario di due dosi col vaccino Pfizer-BioNTech.