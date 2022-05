Aste: Le Grand Canal e Santa Maria della Salute di Monet venduto per 56,6 mln di dollari

18 maggio 2022 a

Londra, 18 mag. (Adnkronos/Dpa) - Le Grand Canal e Santa Maria della Salute di Claude Monet è stato battuto per 56,6 milioni di dollari, diventando così la più preziosa veduta italiana di qualsiasi artista venduta all'asta. L'opera si aggiunge a una serie di capolavori di Monet venduti per oltre 50 milioni di dollari in vendite consecutive a New York dalla casa d'aste Sotheby's.

Il precedente record di vendita per qualsiasi veduta dell'Italia era stato raggiunto da Roma, dal Monte Aventino di Turner, venduto da Sotheby's a Londra per 47,6 milioni di dollari nel 2014. La somma rende il dipinto il più prezioso dipinto di Venezia dell'artista venduto all'asta. Il precedente record di Monet era di 36,5 milioni di dollari raggiunti da Le Palais Ducal, venduto da Sotheby's a Londra nel 2019.

Incanalando sulla tela la magia della città d'acqua, Le Grand Canal mostra pennellate pure di colore e luce. "Le Grand Canal è un'opera cardine che fa da ponte tra le innovazioni impressioniste dell'artista e la sua continua evoluzione verso un approccio astratto più libero", ha sottolineato Sotheby's.

Molte tele create da Monet durante il suo viaggio di tre mesi a Venezia nel 1908 sono presenti in importanti collezioni museali internazionali, come il Museum of Fine Arts di Boston e il Fine Art Museums di San Francisco. Il viaggio produsse una serie di 37 dipinti che catturano le vedute di Venezia famose in tutto il mondo.

Le Grand Canal et Santa Maria della Salute era presente nell'Asta Moderna serale di Sotheby's, che si è conclusa con un totale di 408,5 milioni di dollari - il terzo totale più alto per qualsiasi vendita tenuta da Sotheby's. Altrove, il Ritratto in grande scala di Marie-Therese Walter di Pablo Picasso è stato venduto per 67,5 milioni di dollari.

"I due titani dell'arte moderna - Pablo Picasso e Claude Monet - si sono affrontati come portabandiera del mercato e come base per un'altra serata da record da Sotheby's", ha dichiarato Brooke Lampley, presidente di Sotheby's e responsabile mondiale delle vendite per le belle arti. "Entrambe le opere vendute hanno messo in mostra gli artisti all'apice delle loro capacità, e ognuna di esse rappresenta un momento distinto di trasformazione che avrebbe avuto un ruolo fondamentale nel definire le loro rispettive carriere."