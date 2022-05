18 maggio 2022 a

a

a

Wiesbaden, 18 mag. (Adnkronos) - Sulla base dei dati provvisori, lo stock di ordini corretti per i prezzi nel settore manifatturiero a marzo 2022 in Germania è aumentato dello 0,6% rispetto al mese precedente, come riportato dall'Ufficio Federale di Statistica Destatis. Lo stock di ordini a marzo 2022 è aumentato del 20,7% rispetto a marzo 2021.