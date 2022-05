Ucraina: Enria, 'guerra ha rafforzato priorità vigilanza bancaria'**

18 maggio 2022 a

a

a

Roma, 18 mag. - (Adnkronos) - "Il conflitto in Ucraina ha confermato e rafforzato le priorità di vigilanza della Bce per il 2022-2024". Lo segnala il presidente del Consiglio di Vigilanza della Bce Andrea Enria nelle slides diffuse dall'Eurotower che riassumono il suo intervento al Comitato Esecutivo dell'Abi, in corso a Roma. Fra le priorità, Enria indica quella di "assicurare che le banche escano dalla pandemia in buona salute, ma al tempo stesso mantenere "al centro dell'attenzione l'adeguatezza delle prassi di gestione del rischio".

In questa fase - continua il presidente della Supervisione Bancaria - serve "un più intenso monitoraggio delle esposizioni verso settori vulnerabili" visto che il conflitto sta facendo emergere nuove debolezze.