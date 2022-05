Giustizia: Marcucci, '34 anni dopo morte Tortora parola magica è ancora riforma'

18 maggio 2022 a

Roma, 18 mag. (Adnkronos) - “Enzo Tortora era un uomo perbene, un professionista affermato. 34 anni dopo la sua morte, pensiamo a lui, la sua vicenda umana fa sanguinare ancora il cuore per come venne stritolato da un'assurda macchina della giustizia, fatta di finti pentiti, di imperizia dei giudici e di difese corporative. Allora come oggi, la parola magica è: riforma della giustizia, da perseguire ovunque sia possibile, in Parlamento e nel Paese. Da liberale, amico dei Radicali, ho l'orgoglio di pensare che la mia tradizione politica fu sempre con Enzo Tortora, soprattutto durante quei mesi terribili”. Lo scrive sui social il senatore Pd Andrea Marcucci.