Ucraina: Malpezzi (Pd), 'Salvini stupisce, invio armi votato da tutti'

Roma, 18 mag (Adnkronos) - "Sull'invio delle armi noi abbiamo votato all'unanimità - maggioranza e opposizione - in modo chiaro e il governo sta agendo all'interno di quel mandato che prevede sostegno e aiuti all'Ucraina e che l'esecutivo a scadenze di tre mesi venga sempre a riferire nelle aule. Questo è quello che sta succedendo: il governo non sta facendo qualcosa fuori da quello che il Parlamento ha stabilito e votato". Lo ha detto Simona Malpezzi, presidente dei senatori del Pd, a Agorà su RaiTre.

"Per quanto ci riguarda a noi non spaventano i voti e la presenza del governo in aula. Segnalo che il ministro Guerini è andato in commissione difesa anche la scorsa settimana, che lunedì era al Copasir -ha spigeato Malpezzi-. C'è un dialogo costante tra parlamento e esecutivo che, ripeto, sta eseguendo un mandato molto chiaro che gli è stato conferito dalle aule. Il Parlamento non è esautorato".

"Quando noi diciamo che è giusto lavorare per la pace e l'apertura di un negoziato queste cose le possiamo dire perché siamo stati determinati e costanti nell'aiutare l'Ucraina. E' la reazione forte che abbiamo avuto come Europa tre mesi fa che può favorire le condizioni per una trattativa che altrimenti non ci sarebbe stata. Salvini dice che è arrivata la fine dell'invio di armi? Non so quali elementi abbia per dirlo. Salvini ci stupisce sempre. Ribadisco che siamo dentro a una cornice che è stata votata da tutti”, ha concluso.