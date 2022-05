Basket: Serie A, dagli sponsor di maglia club incassano 46,4 mln

18 maggio 2022 a

a

a

Roma, 18 mag. - (Adnkronos) - Le sponsorizzazioni di maglia della Serie A di basket 2021/20022, valgono, complessivamente, € 46.44 milioni. Il valore delle sponsorship dei 16 club della LBA è ripartito in € 41.9 milioni (90%) derivanti dalle sponsorizzazioni commerciali (main sponsor e altri sponsor di maglia), e € 4.54 milioni (10%) derivanti dalle sponsorizzazioni tecniche al netto del valore delle forniture in abbigliamento e attrezzature che questi partner garantiscono ai club. I dati emergono dal report “Analisi economica delle sponsorizzazioni - Club di Basket di Serie A 2021/2022”, realizzato da ChainOn, il marketplace digitale per vendere e comprare sponsorizzazioni nello sport attraverso l'utilizzo di algoritmi proprietari, blockchain e intelligenza artificiale, in collaborazione con StageUp, tra le aziende di riferimento a capitale italiano nella ricerca e consulenza nello sport business. Il rapporto segue quello pubblicato lo scorso aprile sulle sponsorship di maglia del calcio di Serie A, ed è il secondo di una serie che approfondisce gli investimenti in sponsorizzazione nei campionati italiani.

Gli investimenti dei jersey sponsor della Serie A (€ 41.9 milioni) sono in crescita del +3% rispetto alla stagione 2021/2022 in cui si erano assestati a € 40.7 milioni. Il valore medio per Club è pari a € 2.62 milioni. Il settore merceologico leader per investimenti (34%) è l'“abbigliamento”, comparto in cui emerge Armani Exchange, main sponsor dell'Olimpia Milano. Il 2° posto in termini di quota (20%) è occupato dal comparto “food and beverage” con Segafredo, main sponsor della Virtus Bologna, primo investitore. Al 3° posto (19%) si collocano le “agenzie per il lavoro”, in cui svetta il marchio Umana, main sponsor della Reyer Venezia. L'analisi evidenzia la concentrazione degli interventi di sponsorship da parte di gruppi che detengono anche la proprietà dei club partner, fenomeno importante anche in altri sport a livello nazionale e internazionale ma che, tra i campionati italiani, si manifesta con maggiore evidenza nella pallacanestro di vertice.

Le main sponsorship raggiungono quota € 23.22 milioni. La media per club è di € 1.45 milioni. Olimpia Milano, Virtus Bologna e Reyer Venezia detengono una quota del 53%. Gli sponsor tecnici (al netto delle forniture di materiale tecnico) investono € 4.54 milioni con una media per club di € 0,28 milioni.