Basket: Silver (Nba), 'al lavoro per riportate Brittney Griner negli Usa'

New York, 18 mag. -(Adnkronos) - La Lottery del Draft è stata anche l'occasione per il commissioner della Nba Adam Silver di parlare di diversi temi con l'emittente televisiva Espn, specificando anche qual è la posizione della Association sul caso Brittney Griner. La giocatrice Wnba è detenuta in Russia dallo scorso febbraio con l'accusa — secondo gli Stati Uniti infondata — di possesso di stupefacenti dopo essere stata fermata in aeroporto a Mosca per un vaporizzatore che conteneva cartucce con oli derivati dalla cannabis. Silver ha detto che è al lavoro al fianco della commissioner della Wnba Cathy Engelbert per riportare Griner a casa, e che ha seguito il consiglio degli esperti nel non tenere un approccio aggressivo nelle prime fasi della detenzione di Griner.

“Siamo in contatto con la Casa Bianca, il Dipartimento di Stato, i negoziatori per gli ostaggi e tutti i livelli sia governativi che del settore privato. La nostra priorità assoluta è la salute e la sicurezza di Brittney, facendo in modo che esca dalla Russia”. La detenzione di Griner è stata allungata di un mese senza che sia stata data spiegazione ed è contestata dal governo degli Stati Uniti, che attraverso il Segretario di Stato Antony Blinken ha ribadito l'impegno per riportare a casa sia Griner che Paul Whelan, arrestato nel 2018 con l'accusa di spionaggio.