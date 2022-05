18 maggio 2022 a

Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Riassumendo: i 5S eleggono Il filo russo Petrocelli; poi provano con il più filo russo Ferrara; poi si dividono tra candidato di Di Maio e di Conte e finiscono per far eleggere Stefania Craxi (per fortuna) e ora minacciano la crisi?! Mandiamoli a spazzare il mare". Così Carlo Calenda su twitter.