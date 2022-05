Calcio: Gravina, 'collaborazione con Lega A su stage per giovani selezionabili'

18 maggio 2022 a

Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "L'aspetto importante è questa collaborazione con Lega di A sulla possibilità di riorganizzare una parte dei nostri selezionabili più giovani. Mancini ha iniziato a visionare personalmente per poterli avere a disposizione in uno stage tra il 24 e il 26 di maggio, due giorni, due gruppi di lavoro di 24 ore ciascuno. L'auscpicio è nel futuro di averli ogni mese o per un tempo congruo per consentire a Mancini di poter mettere insieme questi ragazzi selezionabili. E' un inizio evidente di una sorta di accademia, non intesa in senso tradizionale, ma un inizio nel ricercare attraverso un maggiore o migliore attività di scouting per dare maggiore materiale al ct". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina ha annunciato di aver condiviso con i presidenti delle Leghe professionistiche un percorso di selezione e formazione per due gruppi di calciatori di interesse nazionale.