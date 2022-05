18 maggio 2022 a

Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "In questa giornata storica per la #Finlandia è stato un onore incontrare e rivedere qui a Roma il primo ministro Sanna Marin. A lei ho ribadito il sostegno del M5S alla richiesta del suo Paese di aderire alla Nato per difendere la propria sicurezza e integrità territoriale". Così Giuseppe Conte su twitter.