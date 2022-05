19 maggio 2022 a

Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "Il costo in vite umane dell'invasione russa è terribile". Così il premier Mario Draghi al Senato. "Sono state trovare nuove fosse comuni, fosse comuni nei dintorni di Mariupol e Kiev dopo quella scoperte in altri luoghi lasciati dai russi" come Bucha.