Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "Finora abbiamo inserito 22mila studenti ucraini nelle scuole italiane" e di questi per la maggior parte nella scuola primaria. "Ringrazio il ministro Bianchi, il personale della scuola e tutti le bambine e bambini italiani per questa meravigliosa manifestazione di amore e efficienza collettiva". Così il premier Mario Draghi in aula al Senato.