Workday Global Survey: i Principali Ostacoli alla Trasformazione Digitale Post-Pandemia

Il 55% dei Manager Intervistati sfferma che la strategia digitale della propria azienda è superata Cresce il Gap della Digital Acceleration

I Business Leader Stanno Dando Priorità a Data Accessibility e alla Employee Experience per Accelerare i Progressi della Digital Transformation

MILANO, 19 maggio 2022 /PRNewswire/ -- Workday Inc. (NASDAQ: WDAY), leader nelle applicazioni cloud aziendali per la finanza e le risorse umane, ha pubblicato oggi i risultati del suo ultimo sondaggio sulla trasformazione digitale, che esamina gli impatti della pandemia globale sugli sforzi delle organizzazioni nella digital transformation in tre funzioni aziendali critiche: finance, risorse umane (HR) e information technology (IT).

Nel report "Colmare il divario di accelerazione: verso una trasformazione digitale sostenibile," Workday ha intervistato 1.150 dirigenti aziendali senior a livello mondiale per comprendere il ritmo della trasformazione digitale nel corso degli ultimi due anni e i maggiori ostacoli per raggiungere il successo. I risultati hanno rivelato che mentre i leader finanziari, delle risorse umane e IT riconoscono l'importanza della trasformazione digitale, il 55% degli intervistati afferma che la propria strategia digitale è sempre o spesso superata dalle esigenze del business. Di conseguenza, il divario di accelerazione digitale si sta ampliando: le esigenze aziendali cambiano più rapidamente della tecnologia, dei processi e della cultura necessari per tenere il passo. In risposta, i leader stanno adottando un approccio più sostenuto alla trasformazione dando priorità all'accesso ai dati e alla employee experience.

Per aiutare a colmare il divario dell'acceleration gap, i leader aziendali nelle tre funzioni si stanno concentrando su:

Workday aiuta le organizzazioni a colmare il gap della digital acceleration con l'enterprise management cloud di Workday, che fornisce una visione unificata dei dati finanziari, delle persone e operativi per consentire alle organizzazioni di adattarsi e stare al passo con il ritmo sempre più rapido del cambiamento.

Commento alla Notizia"La trasformazione digitale non è più una scelta: è necessario stare al passo nel mondo in evoluzione di oggi. Tuttavia, come mostra lo studio, c'è un gap di accelerazione che le organizzazioni devono affrontare per garantire che i loro percorsi verso il digitale stiano al passo con le esigenze in crescita e in evoluzione della loro attività," ha affermato Pete Schlampp, chief strategy officer, Workday. "Siamo incoraggiati dal fatto che i leader globali della finanza, delle risorse umane e dell'IT stiano adottando un approccio più misurato alle loro strategie di trasformazione sfruttando la tecnologia, come Workday, che guida l'adattabilità in tutta la loro attività."

A proposito del SondaggioWorkday ha intervistato 1.150 dirigenti aziendali senior in Nord America, Europa e nella regione Asia-Pacifico in 13 settori per comprendere l'impatto della trasformazione digitale su tre funzioni aziendali principali: finance, risorse umane e IT. La ricerca si è svolta tra agosto e novembre 2021.

Oltre a questa ricerca quantitativa, tra settembre e novembre 2021, Workday ha condotto approfondite interviste qualitative con dirigenti aziendali senior ed esperti di trasformazione delle funzioni finance, HR e IT, che sono incluse nel report.

