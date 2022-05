Senato: Boccia, 'Fi e Lega non hanno avuto a cuore governo, Fdi dimenticato coerenza'

19 maggio 2022 a

Roma, 19 mag. (Adnkronos) - Sull'elezione di Stefania Craxi alla presidenza della Commissione Affari esteri del Senato, sfilata al M5S, "ci saremmo aspettati che Fdi, che fa della coerenza un suo punto fermo, mettesse in chiaro che avrebbe votato per la stessa candidata votata da altri. E' evidente che, per quel voto, si è creata un'altra maggioranza, so che Meloni ha preso le distanze ma è così. E' stata un'operazione scorretta di Fi e Lega, che hanno un vincolo di governo...". Così Francesco Boccia (Pd) parlando all'evento "Pnrr: priorità e futuro dell'Italia" promosso da Aepi e Adnkronos.

"Da Fdi c'è stata un'operazione politica che ha fatto irritare molto, e che, in piena crisi internazionale, fa male a tutti. E' stata usata una commissione per dare una botta alla maggioranza e provocare un incidente. Mi auguro non ci siano conseguenze, che il governo monitori un po' di più le dinamiche parlamentare".

"D'Incà - riconosce - è un ministro capace e attento ma da solo non può farcela, se vengono meno i leader di partito... La responsabilità è dei partiti, la destra di governo ha dimostrato di non avere sufficientemente a cuore il governo".