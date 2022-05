Lavoro: Unimpresa-Fonarcom, accordo su formazione per dipendenti

19 maggio 2022 a

Roma, 19 mg. (Labitalia) - Progettazione e realizzazione di attività di formazione in favore dei dipendenti operanti nelle attività di missione di Unimpresa e Fonarcom, con l'obiettivo di assicurare percorsi formativi in linea con le effettive necessità del mercato del lavoro. E' questo lo scopo del protocollo di intesa firmato oggi dal presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara, e dal presidente di Fonarcom, Andrea Cafà.

Con questo accordo, Unimpresa organizzerà una adeguata attività finalizzata alla conoscenza di Fonarcom (Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua) tra le sue associate, mentre Fonarcom realizzerà azioni sinergiche di diffusione e promozione mediante vari strumenti di comunicazione al fine di supportare le necessità formative di tutti i soggetti coinvolti.

Quello siglato oggi è solo il primo di altri possibili accordi tra Unimpresa e Fonarcom che potranno valutare insieme ulteriori attività operative nel campo della formazione dei lavoratori. L'intesa, come si legge nel testo del protocollo, trae fondamento dalla consapevolezza che "nell'attuale fase economica, caratterizzata da una velocità di cambiamento senza precedenti, la conoscenza e la formazione rappresentano fattori di competitività di grande importanza. In questo contesto diviene fondamentale acquisire conoscenza sulla base delle effettive necessità del mercato del lavoro. C'è quindi la consapevolezza che la conoscenza debba essere intesa come valore strategico: un insieme di informazioni, esperienze e correlazioni fra le stesse che permettono di svolgere attività e ottenere i risultati desiderati". La partnership oggetto del protocollo di intesa dura tre anni e potrà essere prorogata, dopo la prima scadenza, di anno in anno.