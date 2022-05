Ucraina: Conte, 'Di Maio in linea con M5S, ci sentiamo sempre'

19 maggio 2022 a

a

a

Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "Mi dice quale dichiarazioni di Di Maio o azioni non coincidano con quelle del M5S? Noi ci sentiamo con lui, non mi pare che in colloqui o scambi avuti abbia manifestato distanza dalla linea politica del Movimento". Lo ha detto il leader pentastellato Giuseppe Conte, ospite dell'evento "Pnrr: priorità e futuro dell'Italia" organizzato da Aepi e Adnkronos presso il Palazzo dell'Informazione, rispondendo su presunte divergenze sul conflitto in Ucraina con il ministro degli Esteri.