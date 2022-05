Pnrr: Conte, 'mio governo caduto per risorse? Di certo era scomodo'

19 maggio 2022 a

Roma, 19 mag. (Adnkronos) - Il governo Conte due è caduto per non consentirgli di gestire le risorse del Pnrr? "Non sono uno storico o un commentatore, perché è saltato il Conte 2 non sta a me dirlo, sarà la Storia a dirlo, ci sarà tempo per evocare incontri segreti, concertazioni. E' stato un governo scomodo, ha dato voce a chi abitualmente non l'aveva, soprattutto a Palazzo Chigi, ha fatto tante riforme per il rilancio del tessuto produttivo, per la digitalizzazione, per contrastare l'evasione, per tagliare i privilegi della politica. E' un governo che ha scontentato una parte politica che di solito resiste al cambiamento". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte, parlando all'evento "Pnrr: priorità e futuro dell'Italia" promosso da Aepi e Adnkronos.