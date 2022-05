Pnrr: Meloni, 'problema natalità è priorità, tra 30 anni welfare a picco'

19 maggio 2022 a

Roma, 19 mag. (Adnkronos) - La natalità è il principe dei problemi, "possiamo far quel che vogliamo ma tra 30 anni il nostro sistema welfare va a picco, non possiamo reggere questo ritmo. Il tema natalità non è solo legato alla famiglia, che per me resta importante, ma anche economico. Io trovo folle che l'Europa, che complessivamente questo problema lo vive, non se lo sia posto". Lo ha detto la leader di Fdi Giorgia Meloni, ospite dell'evento "Pnrr: priorità e futuro dell'Italia" organizzato da Aepi e Adnkronos.