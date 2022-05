Sanità: D'Amato (Lazio), 'comunicato a Speranza primo caso vaiolo scimmie'

19 maggio 2022 a

Milano, 19 mag. (Adnkronos Salute) - "Ho comunicato al ministro" della Salute "Roberto Speranza l'isolamento, avvenuto all'Inmi Spallanzani" di Roma, "del primo caso a livello nazionale del cosiddetto monkeypox, vaiolo delle scimmie". Lo comunica in un tweet l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Il vaiolo delle scimmie è stato "isolato già in precedenza in Uk, Spagna e Portogallo - ricorda D'Amato su Facebook - Finora i casi isolati in Europa sono stati una ventina. La situazione è costantemente monitorata".