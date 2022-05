Università: Messa, 'da prossimo anno stop test ingresso unico a Medicina'

19 maggio 2022 a

Roma, 19 mag. (Adnkronos Salute) - “Dall'anno prossimo non ci sarà più il test d'ingresso unico per la facoltà di Medicina. Ci sarà un percorso che può iniziare anche al quarto anno di liceo, dove gli studenti potranno cimentarsi con il test fino a quattro volte e entrare in graduatoria con il risultato migliore”. La ministra dell'Università Maria Cristina Messa, ospite di Radio Capital parla così dei cambiamenti che ci saranno sul test d'ingresso a medicina.

Sulla carenza di medici, la ministra spiega che si tratta di "un problema serio per i prossimi due anni. Scontiamo ciò che è stato programmato anni fa. Noi con il ministro Speranza abbiamo aumentato tutti i numeri, sia degli studenti che possono accedere alle scuole di specializzazione che di quelli che possono entrare all'università di Medicina. Ma le conseguenze di queste riforme non si avranno nell'immediato".

"Dobbiamo anche rendere più attrattivo il lavoro del medico generale che lavora nei territori locali perché sono sempre meno i giovani che vogliono fare questo lavoro” conclude.