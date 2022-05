A Lamezia Terme il 21 e 22 maggio la prima edizione della “FLX STRENGTH BATTLE”, la Manifestazione Sportiva Nazionale di Powerlifting e Streetlifting

19 maggio 2022 a

(Lamezia Terme, Adnkronos) - Lamezia Terme - Si terrà sabato 21 e domenica 22 maggio 2022, presso la Struttura Sportiva Polivalente del Parco Peppino Impastato, la prima edizione della “FLX STRENGTH BATTLE”, la Manifestazione Sportiva Nazionale di Powerlifting e Streetlifting.

L'evento è organizzato da Felice Mancuso, Presidente della FLX S.S.D. A R.L., e da Sergio Servidone, Vicepresidente CSEN Catanzaro e Segretario Regionale CSEN Calabria, insignito, inoltre, della “Stella d'Oro 2020” al merito sportivo del CONI.

La “FLX STRENGTH BATTLE”, con il Patrocinio gratuito del Comune di Lamezia Terme e del Comitato Provinciale CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale) di Catanzaro, porterà per la prima volta, nel Mezzogiorno, una competizione completa di Powerlifting e Streetlifting, entrambe discipline di forza che, nel corso degli ultimi anni, hanno coinvolto un numero sempre più elevato di atleti agonisti e non.

Nello specifico, in questa competizione, ogni singolo atleta ha come obiettivo il sollevamento del massimo peso possibile negli esercizi qui di seguito riportati: Squat, Distensione su panca piana e Stacco da terra per il Powerlifting; Pull ups, Dips, Muscle up e Squat per lo Streetlifting.

La “FLX STRENGTH BATTLE” intende celebrare i valori profondi e forti dello Sport, quali

impegno e sacrificio, disciplina e costanza, ma anche integrazione, appartenenza e collaborazione.

Le iscrizioni, già numerose, fanno prevedere la partecipazione delle principali Squadre di Powerlifting presenti su tutto il territorio interregionale, e che hanno conseguito importanti record in manifestazioni sportive di carattere nazionale ed internazionale.

Al termine della Manifestazione Sportiva Nazionale seguirà la premiazione ed il rilascio degli attestati di partecipazione.