Fascismo: Parrini, 'inammissibile corteo Casapound'

19 maggio 2022 a

a

a

Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "Semplicemente è inammissibile che i fascisti di Casapound possano scorrazzare per le vie di Roma il prossimo 28 maggio, nel giorno del 48esimo anniversario della strage fascista di Piazza della Loggia a Brescia. Ed è una clamorosa aggravante che per lanciare l'indegno corteo abbiano deciso di intimidire un coraggioso giornalista come Paolo Berizzi, sotto scorta per le minacce dell'estrema destra. A Berizzi la mia totale solidarietà". Lo dice il senatore del Pd Dario Parrini, presidente della commissione Affari costituzionali.