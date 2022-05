Governo: a tavolo Cdm possibile fiducia su ddl concorrenza e nodo balneari, rischi per Pnrr**

19 maggio 2022 a

Roma, 19 mag. (Adnkronos) - Potrebbe esserci il ddl concorrenza, con possibile fiducia, e il nodo balneari sul tavolo del Cdm convocato d'urgenza per comunicazioni del premier Mario Draghi. La riforma della concorrenza, impaludata ormai da mesi in commissione Industria al Senato, è uno dei pilastri del Pnrr, dunque potrebbe mettere a rischio i fondi per l'Italia. Questo, stando a rumors di governo, le motivazioni che avrebbero indotto Draghi a convocare i ministri, tuttavia all'oscuro delle motivazioni che si celano dietro la convocazione. Stando alle stesse fonti, il premier sarebbe pronto a strigliare i membri del governo, invocando celerità sulle riforme legate a doppio filo con il Next Generation Eu.