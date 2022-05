19 maggio 2022 a

Roma, 19 mag (Adnkronos) - "Non so se interessa, ma ho il dovere di dichiararlo. Io sono deputata @pdnetwork e voto 5 SI ai #referendumgiustizia. Ha detto giustamente il segretario @EnricoLetta che il #Pd non è una caserma e anche questo è un bel messaggio". Lo scrive su Twitter Enza Bruno Bossio, deputata del Pd.