Roma, 19 mag (Adnkronos) - Con 336 voti favorevoli, 51 contrari e 2 astenuti la Camera ha dato oggi il via libera definitivo alla conversione del decreto-legge Ucraina bis con le misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi in Ucraina.