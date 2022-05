Ucraina: Salvini, 'sì a Finlandia e Svezia in Nato se ci saranno presupposti'

20 maggio 2022 a

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Sull'ingresso nella Nato di Finlandia e Svezia quando la richiesta "arriverà in Aula prenderemo in considerazione come votare, ovviamente se ci saranno tutti i presupposti voteremo a favore. Siccome non stiamo parlando di domani mattina, siamo abituati a lavorare passo passo, quindi conto che quando voteremo non ci saranno più le tensioni di oggi. Se chiedono di aderire alla Nato liberissimi di farlo, liberissimi la Nato di accoglierli e liberissima l'Italia di dare voto favorevole". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ai microfoni di Radio 24-Il Sole 24 ore.