Calcio: De Santis, 'arbitri donna al mondiale svolta importante, speriamo presto anche in A'

Roma, 20 mag. - (Adnkronos) - "Avere 3 donne arbitro al mondiale, oltre e tre guardalinee è una svolta importante per la classe arbitrale a livello mondiale. E' un segnale bello anche perché quello che hanno ottenuto queste donne è meritato al 100%. Se Collina le ha scelte è perché sono brave". L'ex arbitro di Serie A Massimo De Santis commenta così all'Adnkronos la selezione di 3 donne arbitro e altrettante guardalinee per i prossimo mondiali di Qatar 2022. Si tratta della francese Stephanie Frappart, la ruandese Salima Mukansanga e la giapponese Yoshimi Yamashita.

"Delle tre conosco bene la Frappart che è davvero brava, sbaglia pochissimo e ha un ottimo rapporto con i calciatori -aggiunge De Santis-. Mi auguro che presto una donna arrivi ad arbitrare in Serie A: Maria Marotta e Maria Sole Ferrieri Caputi hanno diretto in Serie B e sono pronte per il salto. In particolare ho seguito in più di un'occasione la Marotta e ha tutte le qualità per arrivare in A già dal prossimo anno".