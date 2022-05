Calcio: Freuler, 'ho rinnovato con l'Atalanta fino al 2025, nostro ciclo non è finito'

20 maggio 2022 a

Bergamo, 20 mag. - (Adnkronos) - "Noi siamo sicuri che non sia finito il ciclo perché la squadra è ancora forte e crescerà. Nella prossima stagione proveremo a fare cambiare idea a chi la pensa diversamente facendo rivivere ciò che abbiamo vissuto finora magari alzando una coppa. Anche per questo ho rinnovato il mio contratto fino al 2025“. Così il centrocampista dell'Atalanta Remo Freuler in un'intervista all'Eco di Bergamo. "La gara di domani può essere l'ultima possibilità per fare un regalo ai nostri tifosi -aggiunge il trentenne svizzero-. In campionato abbiamo vinto solo quattro partite a Bergamo e sono pochissime. Se vinceremo contro l'Empoli avremo fatto la nostra parte. Per quanto riguarda gli obiettivi, abbiamo qualcosa in più, ma l'Empoli potrà giocare libero e potrà anche essere facilitato".