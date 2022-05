Covid: Draghi, Figliuolo straordinario ma territorio decisivo in sfida vaccini

20 maggio 2022 a

a

a

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - “La parte più difficile è stato l'inizio, organizzare una rete sul territorio nazionale per vaccinare tutta la popolazione. Abbiamo scelto una persona straordinaria come il Generale Figliuolo ma chi ha messo poi in atto la campagna vaccinale sono state le autorità locali, i presidenti di regione, come il vostro Zaia, e dovete ringraziarlo per questo. La collaborazione è molto importante”. Lo ha detto il premier Mario Draghi incontrando gli studenti della Scuola Dante Alighieri di Sommacampagna, nel veronese, e spiegando loro i suoi primi momenti alla guida del governo.